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    У Києві судитимуть підлітка, який під виглядом обміну валют украв майже 4 млн грн

    17-річний хлопець вступив у злочинну змову з чоловіком та жінкою, направлену на незаконне заволодіння іноземною валютою громадян
    Прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, який разом зі спільниками, під виглядом обміну валют, незаконно заволодів коштами громадян на суму понад 3,876 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці. «Так, у липні поточного року, 17-річний уродженець Чернігівської області, приїхавши до
    • Сьогодні, 15:01
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    17-річний хлопець вступив у злочинну змову з чоловіком та жінкою, направлену на незаконне заволодіння іноземною валютою громадян

    Прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного юнака, який разом зі спільниками, під виглядом обміну валют, незаконно заволодів коштами громадян на суму понад 3,876 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

    «Так, у липні поточного року, 17-річний уродженець Чернігівської області, приїхавши до столиці, вступив у злочинну змову з чоловіком та жінкою, направлену на незаконне заволодіння іноземною валютою громадян. Чоловік розміщував оголошення в мережі Інтернет про обмін іноземної валюти за вигідним курсом, а юнак разом із жінкою – винаймали приміщення під пункт обміну валют, яке обов’язково оснащували запасним виходом. Після того як потенційні покупці віддавали гроші хлопцю, який виконував роль продавця, останній безперешкодно зникав з приміщення», - йдеться в повідомленні.

    В ході досудового розслідування вдалося встановити причетність злочинців до скоєння 4 таких епізодів, внаслідок яких вони незаконно заволоділи коштами громадян на суму 3 млн 876 тис. гривень.

    На сьогодні обвинувальний акт за ч. 5 ст. 186 (грабіж), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України стосовно 17-річного хлопця скеровано до Оболонського райсуду для розгляду по суті. За вчинене підлітку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Матеріали стосовно двох спільників неповнолітнього виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому ще триває.

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