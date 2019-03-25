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    Новини

    У Києві судитимуть юнака, який влаштував різанину у гуртожитку

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    У Києві судитимуть юнака, який влаштував різанину у гуртожитку

    Хлопцю загрожує до 8 років позбавлення волі

    Ювенальними прокурорами столичної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 17-річного молодика, який у День знань ножем поранив двох студентів вищого навчального закладу Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Так, в ніч на 1 вересня 2018 року першокурсник одного зі столичних вишів вирішив відсвяткувати з друзями день посвяти у студенти. Молодик намагався проникнути у приміщення гуртожитку Національного авіаційного університету. Однак студенти-мешканці вказаного гуртожитку не впускали останнього всередину. Обурившись, хлопець дістав ніж та наніс двом студентам НАУ численні поранення у різні частини тіла та з місця вчинення злочину втік.

    У результаті протиправних дій одному потерпілому спричинено тяжкі тілесні ушкодження, іншому - легкі.

    За результатами слідства дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України.

    Наразі обвинувальний акт щодо неповнолітнього скеровано до суду та призначено до розгляду. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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