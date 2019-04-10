У Києві судять групу аферистів, які ошукали пенсіонерок на майже 500 тис. грн



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Обвинувальний акт щодо п’ятьох фігурантів скеровано до Дніпровського районного суду

Столичними правоохоронцями завершено слідство відносно п’ятьох аферистів, які під приводом участі в акції ошукали чотирьох пенсіонерок на загальну суму майже в півмільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Зловмисники ошукували жертв за відпрацьованою схемою. Один з них, представившись представником магазину, повідомляв пенсіонеркам про те, що вони виграли велику знижку на побутову техніку в їхньому магазині. Використовуючи психологічний тиск на потерпілих, шахраї пропонували їм довести свою платоспроможність, продемонструвавши наявність грошових коштів для здійснення покупки», - розповіли в прокуратурі.

У подальшому за місцем мешкання потерпілих шахраї відволікали їх увагу, після чого здійснювали підміну грошових коштів на шматки від газет.

На даний час слідство відносно зловмисників завершено, обвинувальний акт щодо п’ятьох фігурантів за ч. 2 ст. 190 скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Саме завдяки повідомленням громадян, які після публікації про затримання шахраїв звернулися із заявами до правоохоронних органів, були викриті усі злочинні епізоди цієї групи на території Києва.