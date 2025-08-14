В українському полоні перебувають представники 32 країн

Лідером за кількістю полонених є Узбекистан

Українські військові взяли в полон понад 100 громадян із 32 країн світу, не враховуючи росіян. Найбільше серед них – вихідців із країн Центральної Азії. Про це на запит «Слідства.Інфо» повідомив Координаційний штаб з питань поводження з полоненими, передає «Главком».

Лідером за кількістю полонених є Узбекистан, а також Таджикистан, Непал, Білорусь, Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен. Кількість таких полонених зростає щороку. Як пояснили у Коордштабі, дедалі більше іноземців підписують контракти з армією РФ, тож відповідно збільшується і кількість тих, хто потрапляє до українського полону.

За даними Координаційного штабу, станом на липень 49% усіх полонених (без урахування росіян) становлять іноземці. Торік цей показник був 42%, у 2023 році – 9%, а у 2022 році – лише 1%.

Крім того, від джерел у збройних силах РФ проєкт «Хочу жить» отримав списки 16 894 іноземців із 121 країни та невизнаних територій, які воювали або воюють проти України в складі російської армії. Серед них – 4658 громадян Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану, 1013 вихідців із країн Африки та 9961 громадянин інших держав і територій. Відомо щонайменше про загибель 678 іноземців із цього переліку.

Раніше майор Олександр Якимович, командир Другого інтернаціонального легіону, розкрив географію походження іноземних бійців, які воюють за Україну, а також про їхні ментальні особливості.