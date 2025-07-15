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МЗС Іспанії оцінило шанси на припинення вогню в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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МЗС Іспанії оцінило шанси на припинення вогню в Україні
фото з відкритих джерел

Мадрид підтримує «будь-яке реальне припинення вогню в Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оцінив перспективи припинення вогню в Україні. Мадрид налаштований песимістично, а причиною цього є удари країни-агресорки РФ протягом останніх тижнів. Про це пише La Repubblica, передає «Главком».

«Відверто кажучи, те, що ми бачимо від Володимира Путіна протягом декількох тижнів, не дозволяє мені бути оптимістом щодо припинення вогню. Тому що день за днем і ніч за ніччю ми бачимо сотні безпілотників, ракет, які без розбору обстрілюють Україну, вбиваючи мирних жителів», – сказав він.

Альбарес наголосив, що Іспанія підтримує «будь-яке реальне припинення вогню в Україні, яке є безумовним і, перш за все, першим кроком до справедливого і тривалого миру».

«Європа повинна чітко сказати: так, припинення вогню, але в рамках принципів, якими мають бути міжнародне право, суверенітет і територіальна цілісність України», – додав глава МЗС Іспанії.

За словами Альбареса, Європа та зокрема Мадрид повинні продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Він також оголосив про плани щодо постачання Україні військового обладнання на мільярди доларів у рамках угоди, оплаченої іншими країнами НАТО. Він сказав, що зброя буде «найсучаснішою», але не уточнив, якою саме. Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Водночас Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. 

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Теги: путін Іспанія Дональд Трамп війна

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