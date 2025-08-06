Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Річниця Курської операції. Генерал Апостол розказав, як одному з російських військових начальників вдалося врятуватися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Річниця Курської операції. Генерал Апостол розказав, як одному з російських військових начальників вдалося врятуватися
Перші дні Курської операції. Штурмові бригади ЗСУ щойно перетнули «червону лінію» – дрежкордон з РФ
фото з відкритих джерел

«Якби знав, що на зоні немає жінок, звідти взагалі б ніхто не вийшов»

У річницю Курської операції заступник начальника Генштабу генерал Олег Апостол поділився маловідомими деталями бойових дій. Він розповів, що під час боїв за Малу Локню українські військові взяли в кільце угруповання противника, яке закріпилося на території жіночої колонії. Про це Апостол зауважив в інтерв'ю «Главкому».

У серпні минулого року Апостол командував 95-ю десантно-штурмовою бригадою. За його словами, у перші дні операції противник утік із Суджі до Малої Локні та розташувався на території жіночої виправної установи, яка була крайнім форпостом ворога.

«Ми їх грамотно відрізали від логістики і взяли в кільце. У них там загинув комбат. А начальнику їхнього штабу просто пощастило. Його врятувало те, що зона ця була жіноча. Коли танками і «мардерами» (німецька бойова машина піхоти – «Главком») валили паркан, то я заборонив стріляти по будинках, де є грати, бо думав, що там жінки-ув’язнені. Розстрілювали тільки адміністративні будівлі», – підкреслив генерал.

Згодом з’ясувалося, що колонія, вочевидь, уже не діяла і жінок там на той момент не було, однак, за словами генерала, бійці цього не знали. Він додав: якби йому було відомо, що там немає жінок, то ніхто з ворогів із тієї зони не вийшов би живим.

«Потім загиблому їхньому комбату дали звання героя Росії. І начальнику штабу, який вийшов, теж», – підсумував Апостол.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку Курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР).

Читайте також:

Теги: війна Курщина Олег Апостол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
12 липня, 08:44
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
20 липня, 22:44
У ніч проти 9 липня російська терористична армія завдала одного з наймасовіших ударів по території України за весь час
Уночі РФ атакувала Хмельницький район: влада повідомила про наслідки
9 липня, 08:37
Вбивство власних бійців є поширеною практикою «мотивації» серед командирів армії держави-агресора
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР
19 липня, 11:11
Зеленський: Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде
Зеленський назвав умови і термін закінчення війни
26 липня, 21:30
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію на Тендрівській косі
На Тендрівській косі ліквідовано окупантів і встановлено прапор України (відео)
29 липня, 19:42

Суспільство

Річниця Курської операції. Генерал Апостол розказав, як одному з російських військових начальників вдалося врятуватися
Річниця Курської операції. Генерал Апостол розказав, як одному з російських військових начальників вдалося врятуватися
Загинув після виконання спеціального бойового завдання. Згадаймо штурмана Ігоря Соломеннікова
Загинув після виконання спеціального бойового завдання. Згадаймо штурмана Ігоря Соломеннікова
«Ми їх повністю «розкатали». Генерал Апостол дав інтерв’ю на річницю Курської операції
«Ми їх повністю «розкатали». Генерал Апостол дав інтерв’ю на річницю Курської операції
Яблучний Спас 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Яблучний Спас 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Центр нацспротиву пояснив, як росіяни імітують туристичний сезон на окупованих територіях
Центр нацспротиву пояснив, як росіяни імітують туристичний сезон на окупованих територіях
Дрони атакували Ростовську область: виникла пожежа на залізниці (відео)
Дрони атакували Ростовську область: виникла пожежа на залізниці (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
5987
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
4154
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4120
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua