Річниця Курської операції. Генерал Апостол розказав, як одному з російських військових начальників вдалося врятуватися

«Якби знав, що на зоні немає жінок, звідти взагалі б ніхто не вийшов»

У річницю Курської операції заступник начальника Генштабу генерал Олег Апостол поділився маловідомими деталями бойових дій. Він розповів, що під час боїв за Малу Локню українські військові взяли в кільце угруповання противника, яке закріпилося на території жіночої колонії. Про це Апостол зауважив в інтерв'ю «Главкому».

У серпні минулого року Апостол командував 95-ю десантно-штурмовою бригадою. За його словами, у перші дні операції противник утік із Суджі до Малої Локні та розташувався на території жіночої виправної установи, яка була крайнім форпостом ворога.

«Ми їх грамотно відрізали від логістики і взяли в кільце. У них там загинув комбат. А начальнику їхнього штабу просто пощастило. Його врятувало те, що зона ця була жіноча. Коли танками і «мардерами» (німецька бойова машина піхоти – «Главком») валили паркан, то я заборонив стріляти по будинках, де є грати, бо думав, що там жінки-ув’язнені. Розстрілювали тільки адміністративні будівлі», – підкреслив генерал.

Згодом з’ясувалося, що колонія, вочевидь, уже не діяла і жінок там на той момент не було, однак, за словами генерала, бійці цього не знали. Він додав: якби йому було відомо, що там немає жінок, то ніхто з ворогів із тієї зони не вийшов би живим.

«Потім загиблому їхньому комбату дали звання героя Росії. І начальнику штабу, який вийшов, теж», – підсумував Апостол.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку Курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР).