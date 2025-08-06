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Річниця операції на Курщині. Президент зробив заяву (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Річниця операції на Курщині. Президент зробив заяву (відео)
Глава України подякував усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині
фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський: Курська операція стала справді особливою

Президент України Володимир Зеленський показав унікальні кадри у річницю початку Курської операції. Відповідне відео він оприлюднив у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Вже більше року Україна проводить активні дії на російській території – у Курській та Бєлгородській областях. Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари. Курська операція стала справді особливою. Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни», – йдеться у дописі.

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Президент додав: «Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!».

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у річницю початку Курської операції повідомив, що там окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тис. – громадяни КНДР).

До слова, заступник начальника Генштабу генерал Олег Апостол розповів в інтерв'ю «Главкому» про підготовку до Курської операції та бої, які вела 95-та десантно-штурмова бригада.

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Теги: Володимир Зеленський війна Курщина

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