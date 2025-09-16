Столичний театр приймає на роботу немовлят

До маленьких кандидатів є дві основні вимоги

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки оголосив кастинг для незвичайних акторів – малюків віком від семи місяців до одного року. Їх шукають для участі у виставі «Поромник». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу театру.

До маленьких кандидатів є дві основні вимоги:

Вміння самостійно сидіти.

Відкритість до спілкування та легкість у контакті з дорослими акторами.

Зацікавленим батькам пропонують надсилати заявки на електронну пошту або зв'язатися через Telegram.

Контакти для зв’язку:

Нагадаємо, через російську агресію проти України в кінці лютого 2022 року колектив вирішив прибрати з назви Національного театру ім. Лесі Українки слова «російської драми». Із липня 2022 року всі вистави театру перекладені й демонструються українською мовою.

Також раніше повідомлялося, що Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни.

До слова, ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна.