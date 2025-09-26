«Штурмовик – це не камікадзе». Сирський пояснив, що таке активна оборона

За переконанням Сирського, оборона має бути активною

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про активну оборону, яка важливіша за глуху позиційну і є невдалою тактикою. Сирський підкреслив, що створення штурмових військ зумовлене тим, як ведеться сучасна війна, зокрема активна оборона, а сприйняття штурмовика, як «камікадзе» – помилкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерала.

Олександр Сирський розповів про Штурмові війська, які були створені після вивчення бойового досвіду, зокрема, успішного прориву на Курщині, де вперше застосували 33-й та 225-й окремі штурмові батальйони.

«Створення штурмових військ як окремого роду військ викликає багато питань. Дехто не розуміє, чому б не поєднати штурмові і десантно-штурмові війська в одну структуру, чому обраний такий шлях розвитку і побудови Збройних Сил. У нас незвичайна війна. Це війна високих технологій, війна дронів. І ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх», – пояснив головнокомандувач.

Головнокомандувач підкреслив, що сприйняття штурмовика як «камікадзе» є помилковим.

«Штурмовик – це не камікадзе. Це сміливий воїн, патріот. У них є своя тактика, своя ідея, своя підготовка. Обов'язково з кожною штурмовою групою йде безпілотник, який проводить розвідку. Командири штурмових підрозділів постійно разом зі своїм особовим складом.

Напевно, це найбільша така сильна риса штурмових військ – тому що там більшість командирів прийшли з рядових солдатів, сержантів, і вони, як правило, діють разом зі своїми підрозділами. Багато їхніх командирів мають звання Герой України», – заявив Сирський.

За словами Сирського, Штурмові війська працюють переважно малими групами, їхня особливість полягає у високій мобільності та маневреності, вони діють на найважчих ділянках. Вони не дублюють функції Десантно-штурмових військ, оскільки мають інші задачі та специфіку дій.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Повітряних силах ЗСУ формується новий рід військ. Мова про безпілотні системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерала.

«Захист мирних жителів, захист критичних об’єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й президента, і для Сил оборони. Для того, щоб розв’язати це питання, поряд зі збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони», – каже Сирський.

Головком пояснив, що йдеться про дрони-перехоплювачі, які знищують «шахеди» з ефективністю 70% і більше. Наразі створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами.