У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 7:56 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські загарбники атакували Полтавську область дронами. Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Під ударом опинився Індустріальний район міста.
