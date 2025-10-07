Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 7:56 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські загарбники атакували Полтавську область дронами. Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Під ударом опинився Індустріальний район міста.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві тривога тривала 29 хвилин
У Києві тривога тривала 29 хвилин
10 вересня, 20:34
Тестові сповіщення запрацювали без проблем, але невдовзі після цього звʼязок зник
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
11 вересня, 14:33
Чернівецька філармонія готує реконструкцію зйомки телепередачі «Камертон доброго настрою» на Театральній площі
У Чернівцях відтворять перше виконання легендарної «Червоної рути»
12 вересня, 15:05
Повідомлення про загрозу авіаудару було надіслано мешканцям регіону після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі
Реакція людей практично ніяка. У Польщі розгорівся скандал через ігнорування повітряної тривоги
15 вересня, 14:20
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже дві години
18 вересня, 20:55
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години
29 вересня, 19:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
19 вересня, 22:08
У Києві тривога тривала 33 хвилини
У Києві тривога тривала 33 хвилини
19 вересня, 19:30
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
2 жовтня, 09:19

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2025

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua