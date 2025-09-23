Головна Світ Політика
Трамп: Мої стосунки з Путіним нічого не означали

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці
фото: The White house/Facebook

Раніше президент США Дональд Трамп думав, що війну в Україні буде найпростіше врегулювати завдяки його зв’язкам з Путіним

Президент США Дональд Трамп визнав, що його добрі стосунки з російським лідером Володимиром Путіним не принесли бажаного результату для врегулювання війни Росії проти України. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає «Главком».

За словами американського президента, з семи війн, які США вдалося вирішити, у кількох йому допомагав Макрон. Проте ситуація з Україною та Росією виявилася для нього «найбільшим розчаруванням».

Трамп думав, що саме цю війну буде найпростіше врегулювати завдяки його зв’язкам з Путіним. На жаль, як він зазначив, «ці стосунки вже нічого не значать».

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки. 

