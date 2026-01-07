У Києві на Майдані Незалежності демонтовано незаконні МАФи: фото та подробиці

Заходи з прибирання МАФів у центральній частині Києва мають системний характер

У центрі столиці тривають заходи зі звільнення міського простору від об’єктів, що встановлені з порушенням правил благоустрою. Роботи охоплюють територію від головної вулиці міста до центральної площі. Про це повідомляє пресслужба «Київдемонтаж», інформує «Главком».

На Майдані Незалежності було демонтовано кіоск із продажу морозива фото: Київдемонтаж

Попри негоду на Майдані прибирають кіоски фото: Київдемонтаж

Зокрема, на Майдані Незалежності було демонтовано черговий кіоск із продажу морозива.

Зимова погода не є перешкодою для звільнення міського простору від тимчасових споруд скриншот

Демонтаж МАФіа на Майдані розпочався у грудні минулого року

Демонтаж МАФів на Мвйдані Незалежності фото: Київдемонтаж

Зазначається, що заходи з прибирання МАФів у центральній частині Києва мають системний характер і спрямовані на впорядкування території та звільнення пішохідних зон від зайвих споруд. Процес очищення вулиць від незаконних конструкцій триватиме й надалі згідно з затвердженим графіком.

Нагадаємо, у Києві триває впорядкування територій, де тимчасові споруди розміщені без належних документів. Учора, 3 грудня, на вулиці Зодчих, 52 фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували тимчасові конструкції, встановлені з порушенням норм благоустрою. Під час робіт на місці зібралася група людей, які висловлювали незгоду та намагалися заблокувати проїзд спецтранспорту. Це ускладнило роботу комунальних служб і рух поблизу кінцевої зупинки швидкісного трамвая.

Департамент територіального контролю міста Києва продовжує наводити лад у центральній частині столиці. На вул. Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, у якої закінчився строк дії дозвільних документів. Демонтований МАФ встановили ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями. Утім останнім часом об’єкт використовувався як точка продажу фастфуду, зокрема кукурудзи.

До слова, у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній. Мер Києва зауважив, що тимчасові споруди, які розміщуватимуться, мають відповідати затвердженим архетипам, які враховують вимоги до зовнішнього вигляду та безпеки міського простору.