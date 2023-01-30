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У Києві та області сьогодні лунатимуть вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та області сьогодні лунатимуть вибухи
фото ілюстративне

На території Вишгородського району проводяться навчання для саперів

Сьогодні, 30 січня, у Києві та області можуть лунати звуки вибухів. В одному з районів регіону пройдуть навчання саперів. Про це повідомляє Вишгородська РВА.

«Сьогодні, 30 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів», –  йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що у зв'язку з цим у громадах району можуть чути вибухи.

Раніше повідомлялося, що група українських саперів 20 січня закінчила тижневі навчання в Камбоджі – одній із найбільш замінованих країн світу.Зазначається, що під час навчань група з 15 українських саперів спілкувалася з експератами, які мають досвід знешкодження мінних полів у Камбоджі. Український сапер Станіслав Куликовський розповів, що основною проблемою для українських саперів є масштаб роботи, хоча також важливо встигнути видалити всі міни до повернення цивільних жителів.

Теги: розмінування Київщина

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