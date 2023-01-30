У Києві та області сьогодні лунатимуть вибухи

На території Вишгородського району проводяться навчання для саперів

Сьогодні, 30 січня, у Києві та області можуть лунати звуки вибухів. В одному з районів регіону пройдуть навчання саперів. Про це повідомляє Вишгородська РВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні, 30 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що у зв'язку з цим у громадах району можуть чути вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що група українських саперів 20 січня закінчила тижневі навчання в Камбоджі – одній із найбільш замінованих країн світу.Зазначається, що під час навчань група з 15 українських саперів спілкувалася з експератами, які мають досвід знешкодження мінних полів у Камбоджі. Український сапер Станіслав Куликовський розповів, що основною проблемою для українських саперів є масштаб роботи, хоча також важливо встигнути видалити всі міни до повернення цивільних жителів.