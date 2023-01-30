У Києві та області сьогодні лунатимуть вибухи
На території Вишгородського району проводяться навчання для саперів
Сьогодні, 30 січня, у Києві та області можуть лунати звуки вибухів. В одному з районів регіону пройдуть навчання саперів. Про це повідомляє Вишгородська РВА.
«Сьогодні, 30 січня, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що у зв'язку з цим у громадах району можуть чути вибухи.
Раніше повідомлялося, що група українських саперів 20 січня закінчила тижневі навчання в Камбоджі – одній із найбільш замінованих країн світу.Зазначається, що під час навчань група з 15 українських саперів спілкувалася з експератами, які мають досвід знешкодження мінних полів у Камбоджі. Український сапер Станіслав Куликовський розповів, що основною проблемою для українських саперів є масштаб роботи, хоча також важливо встигнути видалити всі міни до повернення цивільних жителів.
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