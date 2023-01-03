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Сапери попередили про вибухи у Києві

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Сапери попередили про вибухи у Києві
Сапери продовжують очищувати Україну від російської вибухівки
фото ілюстративне з відкритих джерел

У Вишгородському районі – планові тренування

У Києві у вівторок, 3 січня, можуть лунати вибухи через тренування саперів у північній частині столиці, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«На північній околиці столиці тренуються сапери. У Вишгородському районі сьогодні, 3 січня, проводиться навчання для саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах будуть лунати звуки вибухів», – йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації закликали мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Глава держави зазначив, що у перші тижні нового року ночі можуть бути досить неспокійними.

До слова, Київ повертається до екстрених відключень світла. Їх запровадили через російські обстріли напередодні, повідомили у ДТЕК.

Тим часом у Києво-Печерській лаврі почала роботу спільна комісія представників Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом і Києво-Печерського заповідника (музею), яка займатиметься передачею в управління музею Успенського собору і церкви Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезного храму, які до 31 грудня 2022 року були у користуванні УПЦ МП.

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Теги: Київ сапер війна військові навчання

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