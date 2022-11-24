Канада почала навчати українських саперів у Польщі

Саперські навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну

Канадські військові почали проводити у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

«Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладання першого канадського курсу для українських саперів у Польщі. Навчання зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та їх використанні під час підривних робіт.

Ці навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну», – написала Ананд.

Також Ананд наголосила, що Канада «солідарна з Україною, оскільки її героїчні збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії».

Aujourd'hui, environ 40 membres des @ForcesCanada ont commencé à enseigner le premier cours dirigé par le Canada pour les sapeurs ukrainiens en Pologne. La formation porte sur la détection, l'identification et le dégagement des explosifs et leur utilisation pour la démolition. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 24, 2022

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