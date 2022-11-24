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Канада почала навчати українських саперів у Польщі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Канада почала навчати українських саперів у Польщі
Навчання зосереджене на знешкодженні вибухонебезпечних предметів
фото ілюстративне

Саперські навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну

Канадські військові почали проводити у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

«Сьогодні близько 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладання першого канадського курсу для українських саперів у Польщі. Навчання зосереджене на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухонебезпечних предметів та їх використанні під час підривних робіт.

Ці навички рятуватимуть життя та допомагатимуть українцям захищати свою країну», – написала Ананд.

Також Ананд наголосила, що Канада «солідарна з Україною, оскільки її героїчні збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії».

Нагадаємо, Китай закликав Україну і окупанта до переговорів.

Відзначимо, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти. Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

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Теги: Польща ЗСУ Канада війна сапер

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