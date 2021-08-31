Тариф на газ із 1 вересня. Дані з усіх регіонів

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр

Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на вересень. Як і чотири попередні місяці, у вересні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Річні базові ціни на газ залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани четвертий місяць поспіль. Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна блакитного палива у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр, повідомляє «Газправда».

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Топ найнижчих цін:

«Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр),

«Евода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр),

«Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр).

Базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.

В Україні постачальником останньої надії є державна компанія НАК «Нафтогаз України». Тобто, якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи від «Нафтогазу».

У вересні споживачам, які отримують паливо від постачальника «останньої надії», ціна встановлена на рівні 12 грн за куб. м. Встановлена ціна на 22 коп. вища за тариф, що діяв у серпні – 11,78 грн/куб.м. Це ціна з ПДВ, але без доставки. Про це повідомляється на сайті газової компанії.

Тим часом річний «фіксований» тариф компанії для населення становить 7,96 грн/куб.м.

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