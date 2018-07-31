У Києві трамвай в'їхав у легковик: постраждала дитина (фото)
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Фото: Київ оперативний
У Пущі-Водиці трамвай протаранив автомобіль
У ДТП постраждала 10-річна дівчинка
У вівторок, 31 липня, у Пущі-Водиці в Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися трамвай маршруту №12 і автомобіль Daewoo.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
За інформацією очевидців, водій Lanos не надав перевагу у русі громадському транспорту, відбулась аварія: трамвай в'їхав у легковик, від чого останній перекинувся.
У ДТП не обійшлося без потерпілих - постраждала дівчинка 10 років.
На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція та лікарі «швидкої».
Як повідомлялося, 31 липня в Києві на вулиці Басейній зіткнулися Volkswagen Beetle, Hyundai і Toyota.