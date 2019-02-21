У Києві три дні буде обмежено рух мостом Патона



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Міст Патона потребує капітального ремонту

Київавтодор проводить ремонтні роботи на мосту

У Києві на мосту Патона 21-23 лютого буде частково обмежено рух транспорту у напрямку проспекту Соборності. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Такі заходи пов’язані з ремонтними роботами на мосту.

«З 06.00 год. до 16.00 год. 21, 22 та 23 лютого у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі у напрямку просп. Соборності», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у середу, 20 лютого, було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту і на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема.

15 лютого у зв’язку з виконанням ремонтних робіт було частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі.