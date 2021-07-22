Дві столичні турфірми продавали підроблені «ковідні» довідки (фото)

У ході обшуків у двох офісних приміщеннях виявлено та вилучено бланки підроблених довідок з результатами ПЛР-тестів

Вартість підробленої довідки становила до 1,2 тис. грн

Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області припинили злочинну схему виготовлення та розповсюдження завідомо підроблених довідок з результатами ПЛР-тестів на Covid-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівники двох туристичних компаній пропонували своїм клієнтам додаткову послугу, яка полягала у виготовленні підроблених довідок про негативний тест на Covid-19, начебто виданих одним зі столичних медичних закладів.

Вартість підробленої «ковідної» довідки становила від 1000 до 1200 гривень.

У ході проведених обшуків у двох офісних приміщеннях виявлено та вилучено бланки підроблених довідок з результатами ПЛР-тестів, підроблену печатку медичного закладу, комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких містилося близько тисячі підроблених довідок в електронному вигляді.

Наразі перевіряється причетність двох мешканців Києва до функціонування злочинної схеми з метою притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо призначення експертиз вилучених речових доказів.

Як повідомлялося, нещодавно у Молдові 15 українських пасажирів маршрутного мікроавтобуса пред'явили прикордонній поліції в пункті пропуску Крива-Мамалига фальшиві результати ПЛР-тестів на Covid-19.

У червні СБУ викрила схему виготовлення фальшивих довідок про Covid-19.