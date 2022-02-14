Чи будуть санкції проти Путіна та його найближчого оточення?
В Німеччині досі діють, або мають власність, особи, що лобіюють інтереси кремлівського диктатора
Сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц буде в Києві.
О 12:30 громадські активісти його зустрінуть на Алеї Небесної Сотні (верхній вихід з метро Хрещатик на вулицю Інститутська).
Ми звернемося до нього із закликом не намагатися схилити Україну до капітуляції та будемо вимагати запровадити санкції проти агентів Путіна в Берліні та його власній партії.
Ми закликаємо німецький уряд:
- відкинути будь-які думки про примус України до виконання Мінських домовленостей;
- зупинити раз і назавжди російський «Північний потік-2»;
- не вести з Росією жодних перемовин, доки не буде звільнено громадян України, незаконно утримуваних у російських катівнях в окупованих Криму, ОРДЛО та вивезених насильно в Росію;
- запровадити санкції проти лобістів російських інтересів в Німеччині;
- заборонити в'їзд в країну людям з оточення Путіна та їхнім сім'ям.
В Німеччині досі діють, або мають власність, особи, що лобіюють інтереси кремлівського диктатора. З Путіним пов'язують колишніх посадовців, таких як канцлер Герхард Шрьодер, голова федеральної канцелярії Маріон Шеллер, директор Deutsche Bahn Гартмуд Медорн чи колишній оперативник «Штазі» Матіас Варніг.
Володимир Якунін, людина з оточення Путіна, має в Берліні філію свого фонду «Діалог цивілізацій», через який просуває пропагандистські наративи Кремля. А російські олігархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алішер Усманов та й сам Путін, володіють майном у Німеччині.
Путін та його посіпаки продовжують нав'язувати нам Мінські домовленості та продовжують енергетичний шантаж Європи.
Для цього Берлін має запровадити санкції проти гаманців Путіна та його агентів впливу і зупинити «Північний потік-2».
Ми повинні заявити про це чітко і голосно.
Джерело: блог Михайла Гончара