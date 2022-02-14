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    Думки вголос

    Чи будуть санкції проти Путіна та його найближчого оточення?

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

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    Путін та його посіпаки продовжують енергетичний шантаж Європи - Чи будуть санкції проти Путіна та його найближчого оточення?
    Путін та його посіпаки продовжують енергетичний шантаж Європи
    фото з відкритих джерел

    В Німеччині досі діють, або мають власність, особи, що лобіюють інтереси кремлівського диктатора

    Сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц буде в Києві.

    О 12:30 громадські активісти його зустрінуть на Алеї Небесної Сотні (верхній вихід з метро Хрещатик на вулицю Інститутська).

    Ми звернемося до нього із закликом не намагатися схилити Україну до капітуляції та будемо вимагати запровадити санкції проти агентів Путіна в Берліні та його власній партії.

    Ми закликаємо німецький уряд:

    • відкинути будь-які думки про примус України до виконання Мінських домовленостей;
    • зупинити раз і назавжди російський «Північний потік-2»;
    • не вести з Росією жодних перемовин, доки не буде звільнено громадян України, незаконно утримуваних у російських катівнях в окупованих Криму, ОРДЛО та вивезених насильно в Росію;
    • запровадити санкції проти лобістів російських інтересів в Німеччині;
    • заборонити в'їзд в країну людям з оточення Путіна та їхнім сім'ям.

    В Німеччині досі діють, або мають власність, особи, що лобіюють інтереси кремлівського диктатора. З Путіним пов'язують колишніх посадовців, таких як канцлер Герхард Шрьодер, голова федеральної канцелярії Маріон Шеллер, директор Deutsche Bahn Гартмуд Медорн чи колишній оперативник «Штазі» Матіас Варніг.

    Володимир Якунін, людина з оточення Путіна, має в Берліні філію свого фонду «Діалог цивілізацій», через який просуває пропагандистські наративи Кремля. А російські олігархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алішер Усманов та й сам Путін, володіють майном у Німеччині.

    Путін та його посіпаки продовжують нав'язувати нам Мінські домовленості та продовжують енергетичний шантаж Європи.

    Для цього Берлін має запровадити санкції проти гаманців Путіна та його агентів впливу і зупинити «Північний потік-2».

    Ми повинні заявити про це чітко і голосно.

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    Джерело: блог Михайла Гончара

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Німеччина Путін олігархи ОРДЛО активісти Берлін Олаф Шольц
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    Чи будуть санкції проти Путіна та його найближчого оточення?