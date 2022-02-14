У Києві продають «смарт-квартиру» з туалетом у передпокої (фото)

Власник хоче отримати $22 тисячі за квартиру

У Києві на продаж виставили «смарт-квартиру» загальною площею 13 квадратних метрів, в якій унітаз встановлений біля вхідних дверей. Відповідне оголошення з'явилося на OLX.

«Смарт-квартира», як йдеться в описі, розташована на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку, а її загальна площа становить 13 квадратних метрів.

«Дуже тепла квартира з мінімальними витратами на комунальні послуги. Встановлені нові металопластикові вікна гарної якості, готова до дизайнерських втілень майбутнього власника», – йдеться у підписі до об'єкту нерухомості.

За «смарт-квартиру», туалет у якій розташований біля вхідних дверей, власник хоче отримати $22 тисячі. Автор оголошення також зазначив, що продає житло без комісії.

Раніше «Главком» писав про будинок у Бориспільському районі, що на Київщині, вартістю 84 млн грн. Нагадаємо, стару квартиру у центрі столиці з ліпниною на стелі дизайнери перетворили на світлий та вишуканий простір. Квартира розташована в Шевченківському районі, біля Золотих воріт.

До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

Також у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року. Як повідомлялося, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.