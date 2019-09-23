У Києві від початку дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено понад 98 400 обстежень



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У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці

За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1174 обстеження, а загалом від початку дії проекту – 98 424 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

Так, у рамках проекту за результатами обстежень минулого тижня у 774 киян виявлено надмірну вагу, у 532 – підвищений артеріальний тиск, у 230 – високий рівень цукру крові, у 421 – високий рівень холестерину», – розповів Микола Поворозник.

Окрім того, минулого тижня здійснено 79 виїздів мультидисциплінарних бригад, до складу яких входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти.

«Такі бригади виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу», – нагадав Микола Поворозник.