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    У Києві відбудеться майстер-клас із безпечної їзди велосипедом у місті

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    Волонтери розкажуть, де і як можна рухатися велосипедом у місті - У Києві відбудеться майстер-клас із безпечної їзди велосипедом у місті
    Волонтери розкажуть, де і як можна рухатися велосипедом у місті

    Правилам дорожнього руху для велосипедистів навчають досвідчені велотренери

    У неділю, 24 лютого, із 11:00 до 13:00 на Контрактовій площі відбудеться майстер-клас із безпечної їзди велосипедом у місті. Про це повідомили в Асоціації велосипедистів Києва.

    Як зазначають організатори, правилам дорожнього руху для велосипедистів навчають досвідчені велотренери – волонтери Асоціації велосипедистів Києва.

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    Що можна дізнатись у Велошколі з безпеки руху:

    • де і як можна рухатися велосипедом у місті;
    • які правила дорожнього руху має знати і виконувати людина на велосипеді;
    • як проїхати великі розв’язки на велосипеді;
    • що означають дорожні знаки;
    • як повернути ліворуч;
    • як проїхати кругове перехрестя;
    • де в місті заборонено їздити велосипедом, а де можна;
    • відповіді на ваші питання.

    Окрім того, у практичній велопоїздці з інструктором можна взяти участь лише на своєму справному велосипеді. На теоретичну частину можна приходити без велосипеда. Усі учасники Велошколи з безпеки руху отримають буклет «Правила дорожнього руху для велосипедистів».

    Місце проведення: Контрактова площа (біля пам’ятника Григорію Сковороді).

    Нагадаємо, 8 лютого Київ приєднався до зимового дня «Велосипедом на роботу», який відзначають в усьому світі.

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