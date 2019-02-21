У Києві відбудеться майстер-клас із безпечної їзди велосипедом у місті
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Правилам дорожнього руху для велосипедистів навчають досвідчені велотренери
У неділю, 24 лютого, із 11:00 до 13:00 на Контрактовій площі відбудеться майстер-клас із безпечної їзди велосипедом у місті. Про це повідомили в Асоціації велосипедистів Києва.
Як зазначають організатори, правилам дорожнього руху для велосипедистів навчають досвідчені велотренери – волонтери Асоціації велосипедистів Києва.
Що можна дізнатись у Велошколі з безпеки руху:
- де і як можна рухатися велосипедом у місті;
- які правила дорожнього руху має знати і виконувати людина на велосипеді;
- як проїхати великі розв’язки на велосипеді;
- що означають дорожні знаки;
- як повернути ліворуч;
- як проїхати кругове перехрестя;
- де в місті заборонено їздити велосипедом, а де можна;
- відповіді на ваші питання.
Окрім того, у практичній велопоїздці з інструктором можна взяти участь лише на своєму справному велосипеді. На теоретичну частину можна приходити без велосипеда. Усі учасники Велошколи з безпеки руху отримають буклет «Правила дорожнього руху для велосипедистів».
Місце проведення: Контрактова площа (біля пам’ятника Григорію Сковороді).
Нагадаємо, 8 лютого Київ приєднався до зимового дня «Велосипедом на роботу», який відзначають в усьому світі.