У Києві відкриється виставка квітів, присвячена видатним українським спортсменам



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Головними героями квіткових інсталяцій стануть видатні українські спортсмени

16 серпня на найбільш квітковій локації столиці «Співоче поле» відкриється традиційна виставка квітів до Дня Незалежності. Вона буде присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ і є гордістю нації. Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Головними героями квіткових інсталяцій стануть видатні українські спортсмени, серед яких: брати Кличко, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігурістка Оксана Баюл.

Гості Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» зможуть не тільки поринути у квіткову феєрію та згадати символи українського спорту, а й зробити яскраві селфі на оглядовому майданчику, гарно відпочити та розважитись.

Виставка триватиме до 15 вересня.

Де: Печерський ландшафтний парк «Співоче поле» (Лаврська, 33)

Вхід: при наявності квитка

Нагадаємо, 14 червня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася виставка квітів у грецькому стилі «Квіткова Еллада».