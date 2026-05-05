У Деснянському районі столиці вилучено бойову частину «Герані-2» (фото)

У лісосмузі Деснянського району Києва вилучили бойову частину безпілотника «Герань-2». Небезпечну знахідку виявив місцевий мешканець під час прогулянки на околиці лісу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, які обгородили територію, де знаходилися уламки ворожого БпЛА з нерозірваною бойовою частиною.

Уоамки ворожого дрона, знайдені киянином фото: Національна поліція України

Безпілотник з нерозірваною бойовою частиною впав на околиці лісу фото: Національна поліція України

Слідчо-оперативна група територіального управління поліції задокументувала черговий злочин Російської Федерації, а вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

За попередніми даними, виявлені уламки – це безпілотний літальний апарат типу «Герань-2» фото: Національна поліція України

Вибухотехніки вилучили безпілотник для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні фото: Національна поліція України

За попередніми даними, виявлені уламки – це безпілотний літальний апарат типу «Герань-2», який Росія запустила на територію України під час комбінованої атаки.

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, у Києві на початку року вибухотехніки знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку війська РФ вночі запустили по столиці. Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни знаходились поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу.

У березні 2026 року вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину ударного БпЛА у Дарницькому районі столиці. Небезпечну знахідку поліцейські виявили у лісосмузі на в’їзді до Києва.