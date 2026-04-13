У Києві 14-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня, з 14 до 19 квітня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

14 квітня (вівторок) у:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта; 
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

15 квітня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); 
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

16 квітня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

17 квітня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

18 квітня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул.
  • Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

19 квітня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, на столичних сільськогосподарських ярмарках продовжують працювати «Соціальні намети». У них можна придбати продукти за цінами, які значно нижчі за середньоринкові. У «соціальних наметах» продається, зокрема, овочі «борщового набору», бакалійна продукція, зокрема крупи та макаронні вироби, соняшникова олія та цукор.

До слова, на українському ринку білоголової капусти спостерігається стрімке падіння цін. Лише за останній тиждень вартість овоча знизилася в середньому на 22%. Основною причиною такого тренду стало різке погіршення якості капусти врожаю 2025 року, що зберігається в сховищах.

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
14 березня, 08:08
Будинок на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 15 має історичну цінність
Прокуратура через суд вимагає повернути громаді частину будинку, у якому жив Олесь Ольжич
16 березня, 15:02
Найсприятливіша ситуація наразі спостерігається в Оболонському районі, де індекс якості повітря становить 46
Якість повітря у столиці 23 березня після вчорашньої масштабної пожежі на Київщині
23 березня, 08:37
Ремонт теплотраси тривав менше доби
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
23 березня, 17:05
Підозрюваний у виконанні теракту в Бучі під час обрання запобіжного заходу у Соломʼянському суді Києва
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
24 березня, 16:30
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 05:36
На виставці Рудницької представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка»
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»
2 квiтня, 19:04
Програма поширюється на багатоповерхові будинки від 10 поверхів і вище за наявності технічної можливості встановлення обладнання
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
6 квiтня, 13:20
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів
10 квiтня, 20:57

У Києві 14-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 14-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)
У Березані рятувальники дістали з водойми тіло жінки (фото)
Афера з квартирами на 25 млн грн: перед судом постане організована група на чолі з адвокатом
Афера з квартирами на 25 млн грн: перед судом постане організована група на чолі з адвокатом
Вибух у квартирі на Київщині: постраждав 75-річний чоловік (фото)
Вибух у квартирі на Київщині: постраждав 75-річний чоловік (фото)
Зміни у графіку Київської електрички: до 28 квітня скасовано окремі рейси
Зміни у графіку Київської електрички: до 28 квітня скасовано окремі рейси
Поминальні дні у Києві: влада звернулася до містян із проханням
Поминальні дні у Києві: влада звернулася до містян із проханням

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
