У Києві виявлено масове нищення дерев у заказнику «Озеро Заплавне» (фото)

Ірина Міллер
Купи будівельних відходів у ландшафтному заказнику місцевого значення «Озеро Заплавне»
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Збитки, завдані природно-заповідному фонду у Дарницькому районі, перевищують 2,6 млн грн. Матеріали справи вже передали до прокуратури

Державна екологічна інспекція Столичного округу зафіксувала факти нищення природних ресурсів у ландшафтному заказнику місцевого значення «Озеро Заплавне», що в мікрорайоні Бортничі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Держекоінспекцію Столичного округу.

Під час обстеження території 24 квітня 2026 року інспектори виявили пошкодження 122 дерев різних порід. За висновками фахівців, дерева понівечені до ступеня припинення росту. Окрім нищення зелених насаджень, екологи зафіксували засмічення заповідної території: близько 460 м² площі заказника завалено бетонними відходами.

Знищені дерева у заказнику
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу
Загальна сума збитків, заподіяних довкіллю внаслідок незаконної рубки та пошкодження дерев, становить 2 619 842 грн

Екологи зафіксували засмічення заповідної території: близько 460 кв. м площі заказника завалено бетонними відходами
Держекоінспекція вже направила розрахунки збитків та всі матеріали обстеження до Дарницької окружної прокуратури міста Києва. Правоохоронці мають внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань для встановлення осіб, причетних до злочину, та притягнення їх до відповідальності. 

Нагадаємо, Київська обласна прокуратура стала на захист екологічних інтересів держави та громади Ірпеня. До суду подано позов через незаконне сміттєзвалище, яке фактично перетворилося на джерело небезпеки для здоров’я людей. Йдеться про звалище відходів площею понад 3,4 га, яке було створене в межах міста з порушенням вимог природоохоронного законодавства – у безпосередній близькості до річки Буча.   

