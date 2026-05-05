Тимур Ткаченко подав заяву на звільнення? Реакція КМВА

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Тимур Ткаченко подав заяву на звільнення? Реакція КМВА
Тимура Ткаченка було призначено на посаду голови КМВА 31 грудня 2024 року
фото з Facebook-сторінки Тимура Ткаченка

КМВА просить орієнтуватись виключно на офіційні джерела

У Київській міській військовій адміністрації спростували інформацію про те, що начальник КМВА Тимур Ткаченко подав заяву на звільнення. Про це «Укрінформу» повідомило офіційне джерело у КМВА, інформує «Главком».

«Ми спростовуємо цю інформацію», – заявили у КМВА і додали: «Стосовно інформації про заяву на звільнення начальника КМВА, яка шириться в мережі, просимо не поширювати не підтверджену інформацію та орієнтуватись виключно на офіційні джерела».

Нагадаємо, Ткаченка було призначено на посаду 31 грудня 2024 року. Він змінив на цій посаді Сергія Попка.

За час роботи він зосереджувався на посиленні оборони Києва та оновленні систем оповіщення. Також, за цей період, була покращена взаємодія між мобільними вогневими групами та міськими службами, що, за оцінками, підвищило ефективність протидії ворожим дронам над столицею.

Серед рішень у міській інфраструктурі та режимі роботи столиці у період його керівництва було: відкрито рух Південним мостом, дозволено роботу таксі під час комендантської години, а також запроваджено щоденну хвилину мовчання на Хрещатику.

Повідомлення про відставку з'явилося на тлі тривалого напруження у стосунках між КМВА та міською владою. Зокрема, останнім часом посадовці публічно сперечалися щодо затримок у наданні статусу критичної важливості столичним підприємствам та питання встановлення модульних укриттів у Києві. 

Раніше очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко заявив, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних укриттів. Він заявляв, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

До слова, Тимур Ткаченко заявляв, що представить докази того, що підлеглі Віталія Кличка «нахабно брешуть» заради політичного піару. Він порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки, і замість розповсюдження неправдивих та маніпулятивних заяв, зайнятися справжньою роботою та виконанням своїх обіцянок».

Коментарі — 0

