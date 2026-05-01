Головна Київ Новини
search button user button menu button

Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей

glavcom.ua
Руйнування на Дарницькій ТЕЦ після російських атак
фото: Радіо Свобода

Пантелеєв: «Більша частина інформації про об’єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню»

Проєкти з відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» коштами та наявними ресурсами підприємства. Ці роботи здійснюють без залучення коштів із міського бюджету, утім у чіткій координації з містом, адже вони є важливою частиною плану енергостійкості та підготовки Києва до зими. Про це заявив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

«У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності. На станції проводять необхідні роботи, зокрема ремонт пошкодженого обстрілами обладнання за кошти ТОВ «Євро-Реконструкція», – поінформував Петро Пантелеєв.

За словами в. о. першого заступника голови КМДА, вже розпочали виконання заходів плану енергостійкості Києва за всіма ключовими напрямами – відновлення, розподілена когенерація, збільшення засобів резервного живлення тощо.

«Більша частина інформації про об’єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню. Це вимоги безпеки. І такі обмеження не мають провокувати дезінформацію чи некоректні повідомлення», – пояснив посадовець.

Ззаступник очільника столиці запевнив, що міська влада інформуватиме про актуальний рівень виконання плану та заходи з підготовки до зими, які вже виконані чи розпочаті, з урахуванням правил безпеки.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. За інформацією енергетиків, розбирання завалів триває паралельно з будівельними роботами. Процес розділили на етапи, визначивши найбільш критичні ділянки для першочергового ремонту. Незважаючи на зупинку виробничого циклу через руйнування, персонал ТЕЦ не скорочували, його залучили до відновлювальних робіт.

Дарницька ТЕЦ, Київська ТЕЦ-4, забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. За чотири роки повномасштабної війни станція витримала близько 20 ворожих ударів, проте остання атака 3 лютого призвела до найтяжчих наслідків для інфраструктури об’єкта. 

Раніше фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого 2026 року. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Теги: Київ місцева влада ТЕЦ місто столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка
Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів
Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua