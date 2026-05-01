Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей

Пантелеєв: «Більша частина інформації про об’єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню»

Проєкти з відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання на Дарницькій ТЕЦ виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» коштами та наявними ресурсами підприємства. Ці роботи здійснюють без залучення коштів із міського бюджету, утім у чіткій координації з містом, адже вони є важливою частиною плану енергостійкості та підготовки Києва до зими. Про це заявив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інформує «Главком».

«У деяких медіа поширюється інформація про фінансування відновлення приватної Дарницької ТЕЦ з бюджету міста та про нестачу цього фінансування. Це не відповідає дійсності. На станції проводять необхідні роботи, зокрема ремонт пошкодженого обстрілами обладнання за кошти ТОВ «Євро-Реконструкція», – поінформував Петро Пантелеєв.

За словами в. о. першого заступника голови КМДА, вже розпочали виконання заходів плану енергостійкості Києва за всіма ключовими напрямами – відновлення, розподілена когенерація, збільшення засобів резервного живлення тощо.

«Більша частина інформації про об’єкти критичної інфраструктури і заходи, які там проводяться, є чутливою та не підлягає поширенню. Це вимоги безпеки. І такі обмеження не мають провокувати дезінформацію чи некоректні повідомлення», – пояснив посадовець.

Ззаступник очільника столиці запевнив, що міська влада інформуватиме про актуальний рівень виконання плану та заходи з підготовки до зими, які вже виконані чи розпочаті, з урахуванням правил безпеки.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. За інформацією енергетиків, розбирання завалів триває паралельно з будівельними роботами. Процес розділили на етапи, визначивши найбільш критичні ділянки для першочергового ремонту. Незважаючи на зупинку виробничого циклу через руйнування, персонал ТЕЦ не скорочували, його залучили до відновлювальних робіт.

Дарницька ТЕЦ, Київська ТЕЦ-4, забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. За чотири роки повномасштабної війни станція витримала близько 20 ворожих ударів, проте остання атака 3 лютого призвела до найтяжчих наслідків для інфраструктури об’єкта.

Раніше фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого 2026 року. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.