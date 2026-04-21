Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)

glavcom.ua
Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку
фото: Національна поліція України/Facebook

У Дніпровському районі столиці спецпризначенці затримали 37-річного чоловіка, який пізнього вечора ходив територією житлового комплексу зі зброєю. Як з’ясувалося, порушник був напідпитку, а в його квартирі виявили карабін та рушницю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася напередодні близько 23:10. До поліції надійшов тривожний виклик від мешканців ЖК на вулиці Каховській: люди помітили на території озброєного чоловіка. На місце негайно виїхали екіпажі патрульних та бійці полку поліції особливого призначення №1.

Правоохоронці оперативно встановили квартиру, куди зайшов фігурант, і провели затримання. Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку. На момент спілкування з поліцією він мав явні ознаки сп’яніння.

Під час обшуку в оселі затриманого поліцейські виявили:

  • карабін «Кольт М-4»;
  • мисливську рушницю Escort Magnum BTS12;
  • близько 200 набоїв.
Карабін, вилучений під час обшуку у затриманого
фото: Національна поліція України
Мисливська рушниця Escort Magnum BTS12
фото: Національна поліція України
У киянина було вилучено близько 200 набоїв
фото: Національна поліція України

Усе вилучене направлено на експертизу. Поліція з’ясовує, звідки у чоловіка зброя та чи мав він на неї відповідні дозволи.

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). За таку «прогулянку» чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київської області затримано 37-річного місцевого жителя, який незаконно продавав бойові припаси. Слідство встановило, що підозрюваний за 7 тис. грн реалізував набої. Згодом фігурант повторно за 6 тис. грн продав дві гранати, підривачі УЗРГМ-2 та 100 патронів калібру 7,62 мм.

До слова, Міністерство внутрішніх справ ініціює широке обговорення закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня розпочнуться консультації з народними депутатами, експертами та громадськістю, щоб вийти на єдину модель володіння зброєю в Україні. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома». Очільник МВС підкреслив, що міністерство готове до діалогу та підтримує право громадян на збройний самозахист, проте ключовою умовою є професійна підготовка майбутніх власників зброї.

Теги: Київ чоловік зброя поліція

