На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
Трагічний випадок стався у селі Щербаки на Білоцерківщині
У Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія на воді, що призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
У неділю, 26 квітня, о 08:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про трагічний випадок у селі Щербаки. За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня.
На місце події оперативно прибув особовий склад 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква. Під час обстеження території надзвичайники виявили тіло молодої жінки 2005 року народження. Загибла перебувала у воді на відстані понад 12 метрів від берега.
Для проведення робіт рятувальники визначили безпечний шлях підходу та, використовуючи човен і мотузку, дістали тіло з озера. Наразі загиблу передано працівникам поліції. На місці працюють фахівці, які встановлюють остаточні причини та обставини цього трагічного випадку.
Нагадаємо, 13 квітня у місті Березань Броварського району рятувальники вилучили з водойми тіло загиблої жінки. Трагедія сталася у водоймі на вулиці Торф’яній.
Читайте також:
Коментарі — 0