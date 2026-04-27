На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня
фото: ДСНС Київщини

Трагічний випадок стався у селі Щербаки на Білоцерківщині

У Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія на воді, що призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

У неділю, 26 квітня, о 08:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про трагічний випадок у селі Щербаки. За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня.

На місце події оперативно прибув особовий склад 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква. Під час обстеження території надзвичайники виявили тіло молодої жінки 2005 року народження. Загибла перебувала у воді на відстані понад 12 метрів від берега.

Для проведення робіт рятувальники визначили безпечний шлях підходу та, використовуючи човен і мотузку, дістали тіло з озера. Наразі загиблу передано працівникам поліції. На місці працюють фахівці, які встановлюють остаточні причини та обставини цього трагічного випадку.

Нагадаємо, 13 квітня у місті Березань Броварського району рятувальники вилучили з водойми тіло загиблої жінки. Трагедія сталася у водоймі на вулиці Торф’яній.

На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)
Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)
Жінка отримала понад 1 млн грн зарплати, не працюючи жодного дня: деталі схеми від поліції
Жінка отримала понад 1 млн грн зарплати, не працюючи жодного дня: деталі схеми від поліції
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

