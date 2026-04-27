На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини

У Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія на воді, що призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

У неділю, 26 квітня, о 08:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про трагічний випадок у селі Щербаки. За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня.

На місце події оперативно прибув особовий склад 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква. Під час обстеження території надзвичайники виявили тіло молодої жінки 2005 року народження. Загибла перебувала у воді на відстані понад 12 метрів від берега.

Для проведення робіт рятувальники визначили безпечний шлях підходу та, використовуючи човен і мотузку, дістали тіло з озера. Наразі загиблу передано працівникам поліції. На місці працюють фахівці, які встановлюють остаточні причини та обставини цього трагічного випадку.

Нагадаємо, 13 квітня у місті Березань Броварського району рятувальники вилучили з водойми тіло загиблої жінки. Трагедія сталася у водоймі на вулиці Торф’яній.