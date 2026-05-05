До Молдови за $25 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів

Ірина Міллер
Гроші, вилучені під час обшуку
фото: Національна поліція України/Facebook

В ході слідства було встановлено щонайменше п'ять фактів організації «трансферу»

Столичні правоохоронці затримали жителя Київської області, який налагодив схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Слідство встановило, що підозрюваний розповідав, начебто він має зв'язки та можливість організувати безперешкодний виїзд через підконтрольні ділянки кордону у напрямку Молдови.

«Вартість таких «послуг» становила $23 тис. з особи. В ході слідства було встановлено щонайменше п'ять фактів організації «трансферу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта, під час обшуків вилучили гроші, мобільні телефони, підроблені документи, зокрема бланки посвідчень та довідок, а також зброю – мисливський карабін і рушницю з набоями.

У ході слідчих дій вилучено гроші, мобільні телефони, підроблені та сумнівні документи, зокрема бланки посвідчень та довідок, а також зброю - мисливський карабін та рушницю з набоями
фото: Національна поліція України/Facebook

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, йому обрали запобіжний захід. Санкція статті передбачає до дев'яти років ув'язнення. Наразі поліція встановлює коло причетних громадян та можливих спільників.  

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, організував канал втечі для військовозобов'язаних. Він реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.

Також у Києві затримали організатора схеми для ухилянтів, який пропонував уникнути служби «працевлаштуванням» військовим капеланом. Свої послуги він оцінював у $25 тис.

