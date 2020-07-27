Унікальна акція: 16-річний інвалід війни Микола Нижниковський хоче переплисти Дніпро



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Микола Нижниковський збирається здійснити справжній спортивний подвиг

24 серпня 2015 року Микола підірвався на артилерійському снаряді біля Маріуполя

30 липня о 12:00 у Києві пройде унікальний захід: 16-річний інвалід війни Микола Нижниковський, що втратив обидві ноги та руку внаслідок вибуху військового снаряду, та який тренується у рекордсмена світу з плавання Олега Лісогора, перепливе річку Дніпро в районі Пішоходного мосту.

В день Незалежності України, 24 серпня 2015 року, Микола (11 років) та його молодший брат Данило підірвалися на артилерійському снаряді біля Маріуполя. Данило тоді загинув, а Микола, окрім втрати трьох кінцівок, отримав численні травми обличчя, зубів, очей та інших органів й частин тіла.

Завдяки волонтерам Миколу прооперували в Канаді, де він проходив реабілітацію під патронатом прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та двічі зустрічався з ним.