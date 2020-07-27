  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Унікальна акція: 16-річний інвалід війни Микола Нижниковський хоче переплисти Дніпро

    • Розсилка
    Микола Нижниковський збирається здійснити справжній спортивний подвиг - Унікальна акція: 16-річний інвалід війни Микола Нижниковський хоче переплисти Дніпро
    Микола Нижниковський збирається здійснити справжній спортивний подвиг

    24 серпня 2015 року Микола підірвався на артилерійському снаряді біля Маріуполя

    30 липня о 12:00 у Києві пройде унікальний захід: 16-річний інвалід війни Микола Нижниковський, що втратив обидві ноги та руку внаслідок вибуху військового снаряду, та який тренується у рекордсмена світу з плавання Олега Лісогора, перепливе річку Дніпро в районі Пішоходного мосту. 

    В день Незалежності України, 24 серпня 2015 року, Микола (11 років) та його молодший брат Данило підірвалися на артилерійському снаряді біля Маріуполя. Данило тоді загинув, а Микола, окрім втрати трьох кінцівок, отримав численні травми обличчя, зубів, очей та інших органів й частин тіла.
    Завдяки волонтерам Миколу прооперували в Канаді, де він проходив реабілітацію під патронатом прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та двічі зустрічався з ним. 

    Київ Дніпро плавання Олег Лісогор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ