Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році
Пошкоджені поверхи та помешкання відбудовували від листопада 2023 року за кошти резервного фонду бюджету Києва
колаж: glavcom.ua

Загалом було відремонтовано 35 квартир

У Києві завершили роботи з відновлення 25-поверхівки на вул. Митрополита Липківського у Солом’янському районі, в яку торік улітку влучила російська ракета. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Унаслідок російської атаки 24 червня 2023 року загинули п'ять мешканців будинку, 11 постраждали. Були пошкоджені квартири на десяти поверхах. Пошкоджені поверхи та помешкання відбудовували від листопада 2023 року за кошти резервного фонду бюджету Києва.

У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році фото 1
фото: telegram / Віталій Кличко
У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році фото 2
фото: telegram / Віталій Кличко

Зокрема, відновили залізобетонні монолітні конструкції каркаса будівлі, внутрішні та зовнішні стіни, перегородки. Зробили оздоблення фасаду, встановили віконні та дверні блоки, замінили три ліфти. Загалом відремонтували 35 квартир.

Крім того, виконали роботи з влаштування покрівлі, відновили системи димовидалення та вентиляції, електричні та сантехнічні мережі.

У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році фото 3
фото: telegram / Віталій Кличко
У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році фото 4
фото: telegram / Віталій Кличко

За майже три роки внаслідок російських атак у столиці України пошкоджені майже 2000 об’єктів, із них – 1310 багатоквартирних будинків. За кошти міста, повідомив Кличко, повністю відбудували 22 із 36 найбільш пошкоджених житлових будинків. Мешканці вже повернулися у свої квартири.

Нагадаємо, у Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.

5 фото
На весь екран
фото: ДСНС, КМВА, Telegraf, «Рубрика»

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ ракета російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дівчинка відчувала себе не такою як всі та зазнавала образ від однолітків
У Києві прооперували дівчинку з рідкісною патологією: її статеві органи мали вигляд як чоловічі
27 листопада, 04:34
Наслідки ворожого удару
Нічна атака дронів у Дніпровському районі: столична влада показала наслідки
29 листопада, 09:23
Інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати при відновленні Охматдиту
Коли стартують роботи з відновлення Охматдиту? Ляшко озвучив терміни
19 листопада, 13:35
Польща піднімала F-16 через атаку РФ
Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України
21 листопада, 09:41
Для промисловості і бізнесу обмеження сьогодні діятимуть протягом 08:00-21:00
У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день
7 грудня, 09:37
Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту
У Києві очікується погіршення погодних умов
9 грудня, 10:02
Прогноз погоди в Україні на 11 грудня
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
11 грудня, 06:00
За словами Марини Хонди, у столиці діє безоплатне паркування для захисників
КМДА анонсувала ліквідацію «транспортного» МСЕК та нові пільги для ветеранів з авто
Сьогодні, 13:47
У східних, північно-східних, вночі і в більшості західних та центральних областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг
Дощ, мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 06:00

Новини

У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році
У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році
КМДА анонсувала ліквідацію «транспортного» МСЕК та нові пільги для ветеранів з авто
КМДА анонсувала ліквідацію «транспортного» МСЕК та нові пільги для ветеранів з авто
У Київ прибула глава МЗС Австралії
У Київ прибула глава МЗС Австралії
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків
Перед судом постане киянин, який вкрав з рахунку сироти стипендію
Перед судом постане киянин, який вкрав з рахунку сироти стипендію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
15K
«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці
9116
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5351
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
4876
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua