У Києві відновлено багатоповерхівку, пошкоджену ракетою у 2023 році

Пошкоджені поверхи та помешкання відбудовували від листопада 2023 року за кошти резервного фонду бюджету Києва

Загалом було відремонтовано 35 квартир

У Києві завершили роботи з відновлення 25-поверхівки на вул. Митрополита Липківського у Солом’янському районі, в яку торік улітку влучила російська ракета. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Унаслідок російської атаки 24 червня 2023 року загинули п'ять мешканців будинку, 11 постраждали. Були пошкоджені квартири на десяти поверхах. Пошкоджені поверхи та помешкання відбудовували від листопада 2023 року за кошти резервного фонду бюджету Києва.

фото: telegram / Віталій Кличко

фото: telegram / Віталій Кличко

Зокрема, відновили залізобетонні монолітні конструкції каркаса будівлі, внутрішні та зовнішні стіни, перегородки. Зробили оздоблення фасаду, встановили віконні та дверні блоки, замінили три ліфти. Загалом відремонтували 35 квартир.

Крім того, виконали роботи з влаштування покрівлі, відновили системи димовидалення та вентиляції, електричні та сантехнічні мережі.

фото: telegram / Віталій Кличко

фото: telegram / Віталій Кличко

За майже три роки внаслідок російських атак у столиці України пошкоджені майже 2000 об’єктів, із них – 1310 багатоквартирних будинків. За кошти міста, повідомив Кличко, повністю відбудували 22 із 36 найбільш пошкоджених житлових будинків. Мешканці вже повернулися у свої квартири.

Нагадаємо, у Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.

5 фото На весь екран







фото: ДСНС, КМВА, Telegraf, «Рубрика»

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей.