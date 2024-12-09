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У Києві очікується погіршення погодних умов

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві очікується погіршення погодних умов
Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту
фото з відкритих джерел

Оголошено І рівень небезпечності – жовтий

У понеділок, 9 грудня, громадян попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києву. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 грудня очікується туман, видимість скаладтиме 200-500 м.

Зазначається, що це І рівень небезпечності – жовтий.

Також погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

У Києві очікується погіршення погодних умов фото 1

Патрульна поліція нагадує про правила безпечної поведінки на дорозі. Водіям варто:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
  • збільшити дистанцію між автомобілями;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам варто бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.

Нагадаємо, у понеділок 9 грудня в Україні буде хмарно. У більшості областей ітимуть помірні дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму йтимуть помірні дощі, у південно-західній частині місцями значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом; на решті території без опадів. У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Теги: Київ Укргідрометцентр правила погода

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