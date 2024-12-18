КМДА анонсувала ліквідацію «транспортного» МСЕК та нові пільги для ветеранів з авто

Марина Хонда: «Без «транспортного» МСЕК неможливо потрапити у програму з отримання авто. Київ прибирає цю ланку»

У Києві ліквідують «транспортний» МСЕК – усі необхідні рішення ухвалюватимуть під час одного проходження медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

«На жаль, дуже мало подалося людей на таку програму (придбання авто для ветеранів з ампутацією, – «Главком»). Причина у тому, що після того, як ветеран пройшов «звичайний» МСЕК, йому треба було пройти іще один – «транспортний». Ми запустили процедуру, щоб ці дві ланки були зведені в проходження комісії лікарів одночасно, тому наступного року більше військових зможуть скористатися цими компенсаціями», – зауважила чиновниця.

За словами Марини Хонди, з наступного року Київ буде частково компенсувати переобладнання вже наявного авто людям з інвалідністю з-поміж киян-захисників – до 100 тис. грн: «Якщо у людини до поранення була машина, ми надаємо їй можливість переобладнати авто і тим повернути собі мобільність».

Заступниця голови КМДА наголошує, що Київ першим в Україні запровадив компенсацію за купівлю авто для ветеранів з інвалідністю.

«Важливо, що це повинен бути новий автомобіль. Таке рішення прийняли, щоб унеможливити зловживання. Верхня межа компенсації – 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у 2023-му це було майже 500 тис. грн, зараз більше», – резюмувала Хонда.

Також Марина Хонда нагадала, що у столиці діє безоплатне паркування для захисників: «Щоб спростити процес для людей, за дорученням мера Києва Віталія Кличка у «Київ Цифровий» запрацював новий сервіс. Тепер через фіксацію у застосунку можна безоплатно паркуватися на муніципальних паркінгах. За перші кілька днів роботи сервісу ним скористалися майже 8 тис. разів».

Нагадаємо, що ветерани-захисники, які проживають у Києві, можуть отримати фінансову допомогу на лікування зубів у розмірі 15 тис. грн щорічно. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому».

Також Марина Хонда розповіла в інтерв'ю «Главкому», що у Києві для ветеранів з інвалідністю та членів сімей загиблих передбачено як щорічні, так і щомісячні виплати.

До слова, заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що цьогоріч на програму «Захисник Києва» з міського бюджету виділено майже 10 млрд грн. Одним із ключових напрямів є надання матеріальної допомоги військовим, які перебувають на лікуванні після поранень.