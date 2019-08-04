У Києві відзавтра не будуть продавати жетони ще на одній станції метрополітену



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Жетонами у Київському метрополітені можна буде користуватися лише до 31 жовтня 2019 року - пресслужба

Жетони уже не продаватимуться у касах, але раніше куплені ще можна використати у турнікеті - пресслужба метрополітену

У Києві з понеділка, 5 серпня, на станції метро «Дніпро» не будуть продавати жетони.

Про це повідомила пресслужба столичного метрополітену.

«5 серпня до усіх попередніх вестибюлів приєднується станція «Дніпро». Жетони уже не продаватимуться у касах, але раніше куплені ще можна використати на турнікеті», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що сучасні засоби оплати працюють на станції «Нивки» (вихід до пожежної частини), станції «Іподром» (вихід до Іподрому), «Теремки» (вихід до «Магелану») та у вестибюлі (вихід до ТРЦ «Піраміда») станції «Позняки».

Водночас раніше куплені жетони ще можна використати на інших вестибюлях цих та всіх інших станцій.

Нагадаємо, жетонами у Київському метрополітені можна буде користуватися до 31 жовтня 2019 року – після цієї дати будуть застосовуватися лише електронні засоби оплати. У метрополітені наголошують, що тим пасажирам, які досі користуються жетонами, варто перейти або на картку метро, або на електронний квиток. Пільгові категорії можуть користуватися карткою киянина або проходити через ручний контроль із оригіналом документу, який дозволяє безкоштовний проїзд.