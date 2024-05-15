У Києві відзначать Всесвітній день вишиванки: анонс заходів

Долучитися до святкування Дня вишиванки може кожен, одягнувши вишиванку

Всесвітній день вишиванки традиційно відзначається у третій четвер травня, цього року це – 16 травня. Це свято, започатковане 16 років тому, покликане зберегти споконвічні традиції українського народу.

Цьогорічне свято відбудеться під символічною назвою «Вишиваємо Перемогу». Офіційне відкриття свята відбудеться 16 травня об 11:00. у центрі психологічного відновлення «Цінності» (вул. Володимирська, 69).

Там заплановане проведення презентації вишиванки «Бойова дронівка» за участі:

Олександра Ткачука, співзасновника Всесвітнього дня вишиванки, капітана Сил територіальної оборони ЗСУ;

Сергія Костинського амбасадора вишиванки «Бойова дронівка», командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 104 бригади ТРО ЗСУ;

Наталії Федорчук — керівниці громадської організації «За сімейні цінності».

Вишиванка «Бойова дронівка» створена громадською організацією «Всесвітній день вишиванки» спільно з проєктом «Вишивка в одязі видатних українців» спеціально до Дня вишиванки 2024 року.

Авторка орнаменту вишиванки – майстриня Тетяна Зез. Головний символ в орнаменті – дрон як зброя української Перемоги. Інші символи – козацький хрест (він же хрест Збройних сил України), Державний герб України тризуб та напис англійською «VictoryUA» (в перекладі «Перемога України»). Облямівка – орнамент Олени Пчілки, що символізує народження нового життя зі старого коріння.

Головна мета «Бойової дронівки» – зібрати кошти на бойові дрони для підрозділу РУБАК «Серафими» 104 бригади ТРО ЗСУ та благодійного фонду «Dignitas».

Вишиванку можна придбати за посиланням.

Презентація проєкту «Територіальна оборона неба» за участі Владислава Сакіна, керівника проєкту, військовослужбовця ТРО ЗСУ.

Проєкт «Територіальна Оборона Неба» (ТРОН) полягає у безперервному забезпеченні бойових підрозділів ТРО ЗСУ перевіреними та сертифікованими БПЛА.

О 17.30 запланована презентація артінсталяції «Трон переможця» у рамках проєкту «Територіальна оборона неба», яка відбудеться за адресою Хрещатик, 36 (праворуч від входу в КМДА).

Артінсталяцію «Трон переможця» виготовили скульптори з металу Дмитро Шиянов, Євген Сопко та Іван Бєлов зі студії hisoshi.art.studio.

Майстрам разом з іншими колегами уже вдалося зібрати $745 тис для Сил оборони України завдяки продажу їхніх художніх виробів. Головними елементами конструкції, яку скульптори презентуватимуть у Всесвітній день вишиванки, є металеві дрони.

Ця інсталяція створена з метою інформування українців про проєкт «Територіальна оборона неба». Експонат будуть демонструвати в Києві та інших містах України. Згодом об’єкт буде виставлений на аукціон, а виручені кошти спрямують на закупівлю бойових дронів.

О 18.00 відбудеться показ документального фільму про вишиті сорочки «Спадок нації» за участю режисера та співзасновника Всесвітнього дня вишиванки Олександра Ткачука. Вхід на подію — вільний, за реєстрацією.

Локація: Хрещатик, 34 (книгарня «Сенс», 2 поверх).

Документальна стрічка «Спадок нації» розповідає про традиції створення та носіння українських вишитих сорочок. У цій картині органічно переплетені дві площини. Перша — етнографічна — показує неймовірне різноманіття унікальних орнаментів, технік вишивки, крою, що залежать від регіону побутування сорочок. Друга — це історії людей, життя яких змінила вишиванка — врятувала, поєднала, стала символом нескореності чи останньою надією… «Спадок нації» продемонстрували у понад 15 країнах світу.

О 21.00 на фасаді Київської міської державної адміністрації можна буде спостерігати відеопроекцію «Поезія перемоги». Локація для глядачів та ЗМІ – вул. Хрещатик, 21 (навпроти КМДА).

Повідомляється, що під час заходу українську поезію класиків та сучасників про війну, біль, віру, любов та Перемогу читатимуть:

Іван Лукавий, солдат 3 ОШБ;

Тетяна Власова, поетеса;

Катерина Ейхман, волонтерка;

Валерій Васильєв, експолонений рф, військовослужбовець ТРО ЗСУ;

Мирослав Откович, військовослужбовець 241 бригади ТРО ЗСУ;

Ахтем Сеітаблаєв, режисер, актор, військовослужбовець ТРО ЗСУ;

Тарас Компаніченко, музикант, військовослужбовець 241 бригади ТРО ЗСУ;

Євген Нищук, Генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка, актор театру та кіно;

Сергій Коршиков, актор, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ;

Максим Девізоров, актор, військовослужбовець 103 бригади ТРО ЗСУ;

Віра Литвиненко, мама загиблого воїна Владислава Литвиненка;

Ольга Чернілевська, мама загиблого воїна Іллі Чернілевського;

Катерина Приймак, волонтерка, ветеранка;

Катерина Галушка, волонтерка, парамедикиня;

Олена Прокопенко, мама безвісти зниклого воїна Дмитра Прокопенка.

Партнери заходів: Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, ТРО Медіа, державне підприємство «Кримський дім», громадська організація «За сімейні цінності», компанія Kleynod.

Контактні особи: Олександр Ткачук (095) 607 47 20, Микола Кобилюк (066) 408 12 5

Нагадаємо, вперше День вишиванки відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали й викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах навчального закладу, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.