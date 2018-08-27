У Києві викрили аферистку, яка ошукала громадян на 50 тис. грн



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Жінка під приводом здачі в оренду житла у Києві шляхом обману заволодівала грошовими коштами громадян

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №1 слідчим відділом столичної поліції затримано уродженку м. Харків, яка під приводом здачі в оренду житла на території Києва шляхом обману заволодівала грошовими коштами громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, протягом липня – серпня поточного року на сайті «ОЛХ» зловмисниця розміщувала оголошення про здачу в оренду квартир, ціни на які була значно нижчими, ніж ринкові. Надалі жінка орендувала офісне приміщення на вул. К. Малевича, 83, куди запрошувала потенційних клієнтів. Після укладання договору громадяни сплачували їй кошти за перший місяць проживання, однак потрапити до житла за наданою адресою вже не могли», - йдеться у повідомленні.

На мобільний телефон шахрайка не відповідала, а повернувшись до її офісу, громадяни з’ясовували, що «ріелтор з оголошення» там вже не знаходиться.

Таким чином, за вказаний період зловмисниці вдалося ошукати близько 10 громадян на суму понад 50 тис. гривень.

На даний час затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (шахрайство) та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці звертаються до всіх громадян, які стали жертвами шахрайства, повідомити про такі факти Голосіївське управління поліції ГУ НП в м. Києві (чергова частина (044) 525-04-04).