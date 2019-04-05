У Києві виявлено 11 вибухонебезпечних предметів



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Виявлені снаряди знищено на полігоні

Піротехнічні підрозділи ДСНС України проводять роботи щодо обстеження території Києва, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Так, 4 квітня, на вул. Газопровідній, 4, що в Подільському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС України було виявлено артилерійський снаряд АС-203. У Святошинському районі по Житомирському шосе виявлено мінометні міни ММ-120 – 9 одиниць. Також у Голосіївському районі на вул. Метрологічній, 11-а виявлено мінометну міну ММ-81. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Піротехнічним розрахунком виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 223 вибухонебезпечних предмети Другої світової війни.

До слова, з 1 квітня у Київській області оголошено місячник добровільної здачі зброї.

Жителі столичної області до 30 квітня зможуть добровільно здати до поліції вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові матеріали, засоби самооборони. В іншому випадку незаконне зберігання таких предметів карається позбавленням волі до 7 років.