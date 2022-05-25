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    Під Києвом мародери викрадали пальне на АЗС (відео)

    Під час чергової &laquo;вилазки&raquo; злодіїв поліція затримала їх - Під Києвом мародери викрадали пальне на АЗС (відео)
    Під час чергової «вилазки» злодіїв поліція затримала їх
    фото: скріншот із відео

    Злодії здійснили щонайменше чотири крадіжки пального

    Поліція Київщини затримала групу мародерів, які обкрадали автозаправні станції. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Троє зловмисники із селища Глевахи обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду. Під час чергової «вилазки» мародерів затримала поліція.

    Нині встановлено, що злодії здійснили щонайменше чотири крадіжки пального.

    Усіх трьох зловмисників вже помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    Злочинців вдалося затримати завдяки взаємодії поліцейських Васильківщини та Фастівщини.

    За фактами мародерства, а також незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали досудові розслідування.

    Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

    Як відомо, через війну в Україні дефіцит пального.

    17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина АЗС пальне
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    Під Києвом мародери викрадали пальне на АЗС (відео)