У Києві покращилася ситуація з пальним. Де можна заправитися без черг

Черги ще зберігаються на столичних АЗС, але пальне вже є

На АЗС, де бензин коштує 69 грн/л, черг немає

Після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюна в коментарі «НВ».

За його словами, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

«Очевидне покращення у столиці: до OKKO та WOG активно доєдналась мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ й дизель вже трапляється без черг, бензин треба пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн/л черг немає (стелю досягнуто?)», – сказав експерт.

У розмові з enkorr Куюн також додав, що cтабільна пропозиція бензину є на столичних АЗС ANP, газу і дизпального – на Avantage 7.

Він також додав, що порівняно непогана ситуація з наявністю пального на Заході. Найгірше – на Сході та частково – на Півдні.

Як пояснив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко, проблема із нестачею пального на українських АЗС виникла не через те, що немає ресурсів, а через ускладнену логістику. За його словами, знайти бензин і дизель за кордоном не складно, однак є проблеми доставкою пального в Україну.

17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.

Влада може повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.