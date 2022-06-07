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    Новини

    У Києві покращилася ситуація з пальним. Де можна заправитися без черг

    Черги ще зберігаються на столичних АЗС, але пальне вже є - У Києві покращилася ситуація з пальним. Де можна заправитися без черг
    Черги ще зберігаються на столичних АЗС, але пальне вже є
    фото з відкритих джерел

    На АЗС, де бензин коштує 69 грн/л, черг немає

    Після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюна в коментарі «НВ».

    За його словами, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

    «Очевидне покращення у столиці: до OKKO та WOG активно доєдналась мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ й дизель вже трапляється без черг, бензин треба пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 грн/л черг немає (стелю досягнуто?)», – сказав експерт.

    У розмові з enkorr Куюн також додав, що cтабільна пропозиція бензину є на столичних АЗС ANP, газу і дизпального – на Avantage 7.

    Він також додав, що порівняно непогана ситуація з наявністю пального на Заході. Найгірше – на Сході та частково – на Півдні.

    Як пояснив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко, проблема із нестачею пального на українських АЗС виникла не через те, що немає ресурсів, а через ускладнену логістику. За його словами, знайти бензин і дизель за кордоном не складно, однак є проблеми доставкою пального в Україну.

    17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.

    Влада може повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація пальне #stoprussia
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    У Києві покращилася ситуація з пальним. Де можна заправитися без черг