Прикордонники показали, як відбувається пропуск бензовозів до України (відео)

«Зелені коридори» для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами

Вантажівки з цистернами проходять оформлення позачергово

Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.

«Зелені коридори» для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами. Автівки, що транспортують пальне, проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні.

«На виконання завдань керівництва держави та уряду прикордонники спільно з представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, які перевозять пальне. Зокрема проведено взаємодію з представниками суміжних країн, які пішли назустріч та також позачергово приймають транспортні засоби, що перевозять бензин та дизельне пальне, а також пропускають їх на виїзд. У випадку виникнення черг на державному кордоні, таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону, у тому числі з виділенням додаткових смуг для руху», – зазначив начальник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.

Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово.

Нагадаємо, після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюна.

За його словами, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

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