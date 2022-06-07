Прикордонники показали, як відбувається пропуск бензовозів до України (відео)
Вантажівки з цистернами проходять оформлення позачергово
Прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.
«Зелені коридори» для вантажівок, які перевозять пальне, погоджені з суміжними країнами. Автівки, що транспортують пальне, проходять необхідні прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні.
«На виконання завдань керівництва держави та уряду прикордонники спільно з представниками митниці забезпечують безперебійний та позачерговий пропуск транспортних засобів, які перевозять пальне. Зокрема проведено взаємодію з представниками суміжних країн, які пішли назустріч та також позачергово приймають транспортні засоби, що перевозять бензин та дизельне пальне, а також пропускають їх на виїзд. У випадку виникнення черг на державному кордоні, таким транспортним засобам надається пріоритет у перетинанні кордону, у тому числі з виділенням додаткових смуг для руху», – зазначив начальник прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко.
Вантажівки з цистернами, які прямують в країни ЄС за пальним, також проходять оформлення позачергово.
Нагадаємо, після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюна.
За його словами, ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.
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