У Києві водій маршрутки протягнув жінку по асфальту (фото, відео)



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На місце викликали швидку допомогу й поліцію Фото: Київ оперативний

Водій поспішив зачинити двері і не помітив, що затис жінку, яка виходила з маршрутки

У середу, 19 серпня, на проспекті Свободи в Києві водій маршрутки №587 затис жінку дверима під час виходу з автобуса і протягнув по асфальту. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«На проспекті Свободи жінка з маленькою дитиною та своєю мамою виходили з маршрутки №587 (AA1342TA). Невідомо, чим займався водій у цей час, але, не дочекавшись, щоб пасажири зі своїми речами вийшли, почав зачиняти двері. Літню жінку затисло дверцятами, бо коли вона вийшла - потягнулася за рюкзаком, який був у салоні. Не помітивши цього, водій зачинив дверцята і тим самим прижав її руки, а потім просто протягнув жінку по асфальту до того моменту, поки інші пасажири не почали кричати», - йдеться в повідомленні.

Жінка отримала травми та була госпіталізована.

На місці працювали патрульні.

Нагадаємо, 11 серпня на Північному мосту у Києві у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault.

Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

Київські приватні перевізники хочуть підняти вартість проїзду в маршрутках.

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