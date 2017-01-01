У Києві водій легковика в’їхав на повному ходу у тролейбус

У результаті ДТП постраждали водії транспортних засобів: обидва сильно вдарились головою

У Києві водій Opel Vectra не побачив тролейбус і на повному ходу в‘їхав у нього. Про це повідомляє «Оперативний Київ». За даними видання, ДТП сталася на проспекті Степана Бандери, біля ТЦ Plazma, у бік житлового масиву Троещина. За інформацією від свідків, водій автомобіля Opel Vectra рухався по смузі для громадського



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У результаті ДТП постраждали водії транспортних засобів: обидва сильно вдарились головою

У Києві водій Opel Vectra не побачив тролейбус і на повному ходу в‘їхав у нього. Про це повідомляє «Оперативний Київ».

За даними видання, ДТП сталася на проспекті Степана Бандери, біля ТЦ Plazma, у бік житлового масиву Троещина.

За інформацією від свідків, водій автомобіля Opel Vectra рухався по смузі для громадського транспорту. Не побачив тролейбус #31 (борт 4636), який саме здійснював посадку/висадку пасажирів. В останній момент водій Opel намагався уникнути удару, але було вже запізно.

Оскільки, і водій, і пасажир Opel були непристебнуті - обидва сильно вдарилися головою об лобове скло та були госпіталізовані.

На місці працює патруль поліції. Утворився серйозний затор.