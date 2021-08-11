  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль патрульних протаранив маршрутку - У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    Автомобіль патрульних протаранив маршрутку
    Фото: dtp.kiev.ua

    Одного патрульного поліцейського медики шпиталізували

    У середу, 11 серпня, на Великій окружній у Києві автомобіль Skoda патрульних поліцейських зіткнувся з маршрутним автобусом. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилась перед світлофором поблизу Академмістечка.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, у маршрутки незначні пошкодження задньої частини.

    А в патрульного автомобіля в серйозно розбита передня частина.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)
    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)

    Патрульних оглядають медики швидкої допомоги. Одного з них забрали до лікарні.

    Як повідомлялося, в Україні не вистачає близько 3 тис. патрульних поліцейських. Найбільший некомплект поліцейських – в Управлінні патрульної поліції Києва – 578 посад.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)