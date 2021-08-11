У Києві автомобіль патрульних влетів у маршрутку (фото, відео)

Одного патрульного поліцейського медики шпиталізували

У середу, 11 серпня, на Великій окружній у Києві автомобіль Skoda патрульних поліцейських зіткнувся з маршрутним автобусом. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилась перед світлофором поблизу Академмістечка.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, у маршрутки незначні пошкодження задньої частини.

А в патрульного автомобіля в серйозно розбита передня частина.

Патрульних оглядають медики швидкої допомоги. Одного з них забрали до лікарні.

Як повідомлялося, в Україні не вистачає близько 3 тис. патрульних поліцейських. Найбільший некомплект поліцейських – в Управлінні патрульної поліції Києва – 578 посад.