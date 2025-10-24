У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме

Автобус курсуватиме в суботу й неділю

25-26 жовтня на маршруті № 57 у тестовому режимі курсуватиме двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування», – йдеться у повідомленні.

Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, два місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та два пандуси.

Салон автобуса обладнаний:

панорамними вікнами;

системою кондиціювання повітря;

USB-портами для підзарядки гаджетів;

системою автоматичної оплати проїзду;

гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.

Для зручності пасажирів на зупинках автобус оснащений зовнішнім електронним табло з інформацією про номер маршруту. Автобус курсуватиме в суботу й неділю між ст. м. «Академмістечко» та зупинкою Авторинок «Чапаєвка» з 9:43 до 18:53.

Нагадаємо, із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діятиме новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Як повідомлялося, у Києві з 13 до 31 жовтня через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській змінено маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16, 19.