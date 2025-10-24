Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме
Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння
фото: КМДА

Автобус курсуватиме в суботу й неділю

25-26 жовтня на маршруті № 57 у тестовому режимі курсуватиме двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування», – йдеться у повідомленні.

Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, два місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та два пандуси.

Салон автобуса обладнаний:

  • панорамними вікнами;
  • системою кондиціювання повітря;
  • USB-портами для підзарядки гаджетів;
  • системою автоматичної оплати проїзду;
  • гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.

Для зручності пасажирів на зупинках автобус оснащений зовнішнім електронним табло з інформацією про номер маршруту. Автобус курсуватиме в суботу й неділю між ст. м. «Академмістечко» та зупинкою Авторинок «Чапаєвка» з 9:43 до 18:53.

Нагадаємо, із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діятиме новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Як повідомлялося, у Києві з 13 до 31 жовтня через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській змінено маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16, 19.

Теги: Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі удари пошкодили школи та садки у Києві
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
22 жовтня, 10:33
У Києві різко зросли ціни на таксі
Після нічного удару в Києві злетіли ціни на таксі
22 жовтня, 08:49
Найбільше на ціну борщу впливає вид м'ясв, обраний для страви
Скільки тепер коштує борщ: сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень»
18 жовтня, 10:00
«Зелена» гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції «Палац Спорту»
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
10 жовтня, 10:32
Станом на сьогодні, 7 жовтня, п’ятий поверх постраждалого будинку й досі має вибиті вікна
П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами
7 жовтня, 12:45
Сир «Рокфор» у столичному супермаркеті
Твердий сир по 2,4 тис. грн за кіло: огляд цін із київських супермаркетів
6 жовтня, 18:07
Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано
2 жовтня, 20:20
Принцеса Анна та перша леді вшанували пам'ять вбитих Росією дітей
Принцеса Анна здійснила несподіваний візит до України
1 жовтня, 05:17
Загалом внаслідок удару загинуло 4 людини, серед яких, на жаль, одна дитина
Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих
28 вересня, 19:51

Новини

У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме
У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме
На Київщині працює ППО: деталі від влади
На Київщині працює ППО: деталі від влади
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
Відключення світла 25 жовтня 2025 року у Києві: графіки
У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж
У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua