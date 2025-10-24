У Києві вперше на маршрут вийде двоповерховий автобус: де курсуватиме
Автобус курсуватиме в суботу й неділю
25-26 жовтня на маршруті № 57 у тестовому режимі курсуватиме двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.
«Двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування», – йдеться у повідомленні.
Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, два місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та два пандуси.
Салон автобуса обладнаний:
- панорамними вікнами;
- системою кондиціювання повітря;
- USB-портами для підзарядки гаджетів;
- системою автоматичної оплати проїзду;
- гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах.
Для зручності пасажирів на зупинках автобус оснащений зовнішнім електронним табло з інформацією про номер маршруту. Автобус курсуватиме в суботу й неділю між ст. м. «Академмістечко» та зупинкою Авторинок «Чапаєвка» з 9:43 до 18:53.
