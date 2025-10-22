Головна Київ Новини
Після нічного удару в Києві злетіли ціни на таксі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Після нічного удару в Києві злетіли ціни на таксі
У Києві різко зросли ціни на таксі
фото з відкритих джерел

Коротка поїздка по місту тепер коштує щонайменше тисячі гривень

У ніч на 22 жовтня після атаки росіян кияни зіткнулися з різким підвищенням тарифів на таксі. За даними місцевих телеграм-каналів, навіть короткі маршрути тепер обходяться близько 1000 грн.

Так, із вулиці Бориспільської, яка розміщена в Дарницькому районі, до залізничного вокзалу доведеться заплатити в межах 1000 грн за поїздку.

Вартість проїзду від вулицф Бориспільська до залізничного вокзалу
Вартість проїзду від вулицф Бориспільська до залізничного вокзалу
скриншот

У Києві різко зросли ціни на таксі. Через нічну атаку БпЛА тривога не вщухає. Черги в метро та затори на дорогах величезні.

Коротка поїздка по місту тепер коштує щонайменше тисячі гривень
Коротка поїздка по місту тепер коштує щонайменше тисячі гривень
скриншот
Ціни на таксі в Києві злетіли після нічної атаки
Ціни на таксі в Києві злетіли після нічної атаки
скриншот

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські війська завдали по Києву балістичного удару. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою. 

