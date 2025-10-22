Після нічного удару в Києві злетіли ціни на таксі
Коротка поїздка по місту тепер коштує щонайменше тисячі гривень
У ніч на 22 жовтня після атаки росіян кияни зіткнулися з різким підвищенням тарифів на таксі. За даними місцевих телеграм-каналів, навіть короткі маршрути тепер обходяться близько 1000 грн.
Так, із вулиці Бориспільської, яка розміщена в Дарницькому районі, до залізничного вокзалу доведеться заплатити в межах 1000 грн за поїздку.
У Києві різко зросли ціни на таксі. Через нічну атаку БпЛА тривога не вщухає. Черги в метро та затори на дорогах величезні.
Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські війська завдали по Києву балістичного удару. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою.
