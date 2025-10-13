Головна Київ Новини
Рух декількох трамваїв змінено через ремонт на Кирилівській: перелік маршрутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: glavcom.ua

Зміни діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00 (окрім вихідних днів)

У Києві з 13 до 31 жовтня через ремонт трамвайних колій на вулиці Кирилівській змінено маршрути трамваїв №№ 11, 12, 16, 19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Повідомляється, що зміни діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00 (окрім вихідних днів).

Трамваї курсуватимуть таким чином:

  • Маршрути №№ 11, 12, 16: прямуватимуть до вул. Семена Скляренка.
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв №№ 11, 12, 16
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв №№ 11, 12, 16
інфографіка: «Київавтодор»
  • Маршрут № 19: курсуватиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».
Схема трамвайного маршруту № 19
Схема трамвайного маршруту № 19
інфографіка: «Київавтодор»

Крім того, для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т. Автобус курсуватиме вулицями Спаська, Межигірська, Кирилівська, Автозаводська та іншими.

Схема тимчасового автобусного маршруту № 19-Т
Схема тимчасового автобусного маршруту № 19-Т
інфогафіка «Київавтодор»

Нагадаємо, до 16 жовтня, з 8:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Юлії Здановської у Голосіївському районі столиці. 

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

