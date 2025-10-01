Принцеса Анна здійснила несподіваний візит до України

Візит принцеси Анни не був анонсований з міркувань безпеки

Принцеса Анна здійснила неочікуваний візит до України, щоб висловити солідарність з постраждалими від війни. Під час поїздки вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською, а також відвідала кілька важливих місць столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на news.sky.

фото: РА

Візит принцеси Анни не був анонсований з міркувань безпеки та відбувся через два дні після російського бомбардування Києва, внаслідок якого загинуло чотири людини, серед яких була 12-річна дівчинка.

У ході візиту принцеса залишила іграшкового ведмедика на меморіалі в пам’ять про понад 650 дітей, загиблих з початку війни Росії проти України.

«Це був ведмедик моєї доньки», – сказала принцеса Олені Зеленській, залишаючи іграшку.

Принцеса Анна відвідала Центр захисту прав дитини, де поспілкувалася з сім'ями, які повернулися до України з окупації та адаптуються після пережитого. Також сестра короля також мала нагоду поспілкуватися з ветеранами війни в реабілітаційному центрі.

фото: РА

До слова, за повідомленням The Telegraph, король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії.

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

За даними дипломатичних джерел, Чарльз та Трамп обговорювали війну в Україні й під час особистих переговорів тет-а-тет.